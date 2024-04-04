Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов, заявил в интервью The Sun премьер-министр Риши Сунак.

«Я уверен, что обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде, поскольку это имеет основополагающее значение для нашего суверенитета», — заявил глава правительства.

Кроме того, Сунак напомнил, что сам из семьи иммигрантов. «Я думаю, что это всегда будет гостеприимная, сострадательная страна, — но это должно быть сделано честно, на законных основаниях. <…> Мы — люди, которые ждут своей очереди, платят свою справедливую долю, играют по правилам, и это противоречит всем этим понятиям. Вот почему так важно, чтобы мы придерживались этого», — пояснил он.

Как отмечает The Sun Сунак впервые за неполные полтора года своего премьерства сделал заявление о возможности расторжения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая действует с 1953 года. Ранее об этом же говорил Борис Джонсон, который возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 годы.

Джонсон допускал возможность выхода Великобритании из ЕКПЧ, если ее положения будут мешать депортации нелегалов. Он тогда говорил, что основная цель новой миграционной политики Лондона заключается в борьбе с преступными группами, которые незаконно переправляют людей через Ла-Манш, подвергая их жизни опасности.

В июне 2022 года властям Великобритании пришлось в последнюю минуту отменить вылет первого самолета с нелегальными иммигрантами в Руанду, которая согласилась принимать просителей убежища, депортируемых из Великобритании. Это произошло из-за распоряжения ЕСПЧ, которое последовало после запроса нескольких британских правозащитных организаций.

Британская Палата общин в январе 2024 одобрила законопроект, который позволяет высылать нелегалов в Руанду. В документе сказано, что там нелегалы будут дожидаться итогов рассмотрения заявок на получение убежища в Великобритании. Законопроект должна рассмотреть Палата лордов.

Об обновлении подходов к миграционной политике 2 апреля также говорил президент России Владимир Путин. По его словам, нелегальная миграция во многих случаях становится «питательной средой для экстремистской деятельности и просто откровенной уголовщины», особенно когда сочетается с «накачкой разного рода лжепроповедников и интернет-сайтов».