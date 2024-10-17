Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал случайностью обстрел израильскими военными миротворческих сил ООН в Израиле (UNIFIL). По его словам, подобные нападения не входят в израильскую политику. Накануне миротворцы ООН сообщали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла их башню из танка.

«Сейчас мы работаем над решением проблемы. Армия обороны Израиля ведет переговоры с UNIFIL, и министерство иностранных дел также ведет переговоры по решению этого вопроса. Основная проблема заключается в том, что »Хезболла» действует против ЦАХАЛа очень близко к базам UNIFIL», — рассказал Кац в интервью газете Welt.

Министр считает, что «Хезболла» выбирает такое расположение, чтобы «Израиль действовал против UNIFIL». Он добавил, что миротворцы ООН не хотят покидать эти позиции.

13 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием вывести силы UNIFIL из зоны боевых действий в районе ливано-израильской границы. Он объяснял это тем, что оставшиеся на позициях миротворцы ООН «становятся заложниками <…> »Хезболлы’’, против которой направлены действия израильских войск». Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС не намерен выводить миротворцев из зоны боевых действий в Ливане. «Дискуссий о выводе [войск] или о чем-либо подобном не было. Они останутся там, однако безопасность и сохранность наших войск первостепенна и должна обеспечиваться всеми», — заявил он.

16 октября ЦАХАЛ обстреляла из танка сторожевую башню миротворческих сил ООН в Ливане. В UNIFIL уточнили, что обстрел велся из израильского танка Merkava в районе города Кафр-Кела в южной части Ливана. В результате две камеры наблюдения были уничтожены, а вышка повреждена.

«Мы напоминаем Армии обороны Израиля и всем действующим лицам об их обязательствах обеспечивать охрану персонала и имущества ООН и всегда уважать неприкосновенность зданий ООН», — подчеркнули в UNIFIL.

Миротворческие силы ООН находятся в Ливане с 1978 года с целью поддержания мира на израильско-ливанской границе. В миссии участвуют около 10 тыс. миротворцев.

В октябре миротворцы ООН уже сообщали о нападениях Израиля. Так, 10 октября в UNIFIL заявили, что двое миротворцев были ранены после того, как танк ЦАХАЛ обстрелял смотровую вышку в штаб-квартире миссии в Эн-Накуре. Также израильские военные повредили бункер в Лабуне, где укрывались миротворцы. Были повреждены транспортные средства и система связи.

11 октября миротворец был ранен в штаб-квартире UNIFIL в Накуре из-за продолжающихся поблизости боевых действий. Медики извлекли пулю — состояние пациента оценивалось как стабильное.

13 октября два танка ЦАХАЛ разрушили главные ворота и вышли на позиции ООН на юге Ливана. На этой территории они пробыли 45 минут, пока силы ООН не выразили свой протест через специальные механизмы связи, «подчеркнув, что присутствие ЦАХАЛ подвергает миротворцев опасности».

Позднее 15 миротворцев ООН пострадали от отравления дымом из-за нескольких обстрелов в окрестностях. Им оказали медицинскую помощь.