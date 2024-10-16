Евросоюз не намерен выводить своих миротворцев Временных сил ООН из зона боевых действий в Ливане вопреки требованиям израильских властей, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Об этом пишет Reuters.

В частности, он упомянул о том, что в ходе встречи на уровне глав МИД стран-участниц ЕС не звучало голосов в пользу подобного решения.

«Дискуссий о выводе [войск] или о чем-либо подобном не было. Они останутся там, однако безопасность и сохранность наших войск первостепенна и должна обеспечиваться всеми», — заявил Шалленберг.

По данным агентства, европейские партнеры Израиля планируют связаться с помощью видеоконференции 16 октября, чтобы обсудить свои текущие позиции, а также видение своей долгосрочной роли в вопросах, касающихся оснащения и подготовки войск.

Вопрос о выводе миротворческой миссии был поставлен в повестку после того, как позиции военных ООН подверглись атаке израильских вооруженных сил в рамках наземной операции против «Хезболлы».

Власти Израиля официально заявили, что вооруженные силы страны не рассматривают Временные силы ООН как противников, однако войска «Хезболлы» используют их позиции в качестве прикрытия.

Шалленберг признал за Израилем право на защиту от атак «Хезболлы», однако напомнил, что даже ненамеренные атаки на позиции миротворцев являются нарушение международного права.

Глава МИД Австрии выступил с соответствующим заявлением после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием убрать миротворцев Временных сил ООН из «опорных пунктов «Хезболлы» и из районов боевых действий», чтобы не ставить под угрозу жизни солдат.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил о признании Гутерриша персоной нон-грата и запрете ему на въезд в страну. Причиной такого решения Кац назвал нежелание генсека ООН осудить нападение Ирана на Израиль.