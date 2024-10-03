Посол России в Израиле Анатолий Викторов рекомендовал россиянам подумать об отъезде из Израиля на фоне напряженной обстановки, «пока имеются возможности». Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Мы усиливаем эту рекомендацию [не посещать Израиль] и предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию, пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов», ― сказал дипломат.

Прежде чем приехать в Израиль или принять решение о том, чтобы остаться там на продолжительное время, нужно «крепко подумать, насколько это обоснованно и стоит ли рисковать своими жизнями и здоровьем», отметил Викторов.

Обстановку в Израиле и соседних странах он назвал крайне напряженной. Посол напомнил, что рекомендации МИД и российской дипмиссии не посещать еврейское государство без крайней необходимости действует с октября 2023 года. Дипломаты следят за развитием обстановки в тесном контакте с Росавиацией, добавил Викторов.

Российское посольство в Иране рекомендовало россиянам «временно, до нормализации ситуации», воздержаться от поездок в исламскую республику. Дипмиссия в Ливане напомнила, что желающие покинуть страну «как можно быстрее» могут воспользоваться «все еще доступными» коммерческими маршрутами выезда.

Ливан поможет россиянам эвакуироваться в случае необходимости, заявил ТАСС республики в России Шауки Бу Нассар. По словам дипломата, в Ливане живут более 10 тысяч россиян с двойным гражданством. Он назвал ситуацию в стране «действительно критической», отметив, что ближайшие дни «являются серьезным предметом для беспокойства на фоне израильской агрессии».

По поручению президента России Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова из Бейрута в Москву спецбортом МЧС эвакуировали 60 россиян — членов семей дипломатов, служащих в Ливане.

В конце сентября Израиль начал бомбардировки Ливана в рамках операции «Северные стрелы» против ливанской шиитской группировки «Хезболла». В начале октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Вечером 1 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. В Тегеране атаку назвали ответом на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАСа ― Хасана Насраллы и Исмаила Хании.

Росавиация на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты и в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Позже ведомство смягчило рекомендации.