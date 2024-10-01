Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала «ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды» в приграничном районе на юге Ливана. Об этом говорится в телеграм-канале ЦАХАЛа.

«В соответствии с решением правительства, несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», — сказано в сообщении армии Израиля.

Операцию ЦАХАЛ под названием «Северные стрелы» проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.

«В наступлении сухопутные войска сопровождают авиация и артиллерия, которые в координации с истребителями сухопутных войск атакуют военные объекты в этом районе», — отметили в ЦАХАЛ.

Также в телеграм-канале говорится, что армия Израиля «продолжает сражаться и действовать для достижения целей войны и делает все необходимое, чтобы защитить граждан Государства Израиль и благополучно вернуть жителей севера в свои дома».

Позже Минобороны США выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что глава Пентагона Ллойд Остин поддержал действия израильской армии, направленные на «демонтаж инфраструктуры «Хезболлы» в приграничных районах».

«Они согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры атак вдоль границы, чтобы ливанская «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», — сказано в релизе.

Остин подтвердил, что требуется дипломатическое решение, чтобы гарантировать, что гражданские лица смогут безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы.

В пресс-релизе также сказано, что глава Пентагона и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили серьезные последствия для Ирана в случае, если он решит начать прямое военное нападение на Израиль.

Накануне Галант заявил, что уже в ближайшее время страна начнет «новый этап войны» против движения «Хезболла», сообщала Al Jazeera. По его словам, Израиль задействует всевозможные ресурсы и силы, чтобы вернуть домой жителей северных районов страны.

Вечером в этот же день танки армии Израиля начали сосредотачиваться у границы на юге Ливана. По данным NBC News, Тель-Авив уже начал небольшие разведывательные операции в южной части страны прежде, чем приступить к полноценному наземному наступлению.

Телеканал Al Jadeed сообщал, что ЦАХАЛ призвал жителей кварталов Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на юге Бейрута покинуть определенные здания и дома, по которым в ближайшее время будет нанесен авиаудар.

NBC News писал, что первые удары по ливанской столице Израиль нанес сразу после полуночи. По данным Минздрава Ливана, за последние сутки в результате ударов по южным районам страны, восточной части долины Бекаа, а также Бейруту не менее 95 человек погибли, еще 172 пострадали.