Танки армии Израиля сосредотачиваются у границы на юге Ливана, сообщили Al Jazeera и Al Arabia. Как утверждал телеканал NBC News со ссылкой на израильского чиновника, Тель-Авив уже начал небольшие разведывательные операции в южной части Ливана прежде, чем приступить к полноценному наземному наступлению. Что происходит на границе Ливана и Израиля — в материале RTVI.

— По данным корреспондента Al Arabia: над южным Ливаном замечены военные самолеты, в приграничных районах слышен звук приближающихся танков.

— По информации телеканала Al Jadeed: армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей кварталов Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на юге Бейрута покинуть определенные здания и дома, по которым в ближайшее время будет нанесен авиаудар.

— Al hadath: ударам подверглись населенные пункты Сарафанд, Наби Шит, Беднаэль, Кфар Кила, Эль-Хиям и Вади Баргаз в Ливане. В районе Эль-Мрейджи разрушен восьмиэтажный дом.

— NBC News: первые удары по ливанской столице Израиль нанес сразу после полуночи. По данным Минздрава Ливана, за последние сутки в результате ударов по южным районам страны, восточной части долины Бекаа, а также Бейруту не менее 95 человек погибли, еще 172 получили ранения.

— Издание The Times of Israel: три ракеты были выпущены из Ливана в сторону Штулы, все они упали в открытой местности. В приграничной общине сработали сирены.

— Ливанское информационное агентство LBCI в соцсети Х опровергло информацию о том, что военные Ливана якобы начали отступление от границы и даже отошли на 5 км вглубь, о чем сообщали некоторые арабские СМИ, включая Al Arabia. Собеседник LBCI заявил, что движения отрядов на границе связаны, скорее, с передислокацией подразделений, располагавшихся у границы. По его мнению, часть из них будут направлены в другие требующие внимания центры.

— Вечером 30 сентября израильская армия обнародовала указ, согласно которому три населенных пункта на границе с Ливаном также объявляются «закрытой военной зоной». Под действие документа попали районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на севере Израиля. Въезд на эту территорию запрещается, уточнили в ЦАХАЛ.

— По данным портала Ynet, вечером 30 сентября кабмин Израиля официально одобрил «следующий этап войны» против движения «Хезболла».

— Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари попросил не распространять информацию о якобы активности израильских сил у ливанской границы в интересах безопасности. «Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи», отметил он.

Ранее в понедельник, 30 сентября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что уже в ближайшее время страна начнет «новый этап войны» против движения «Хезболла», сообщала Al Jazeera. По словам министра, Израиль задействует всевозможные ресурсы и силы, чтобы вернуть домой жителей северных районов страны.

По данным The Wall Street Journal, израильское наземное вторжение может начаться уже на этой неделе. Как сообщало ABC News со ссылкой на двух американских чиновников, Израиль уже готов к наземной операции. По словам источников, Израиль таким образом пытается выполнить обещание вернуть домой десятки тысяч пленных, а «обезглавить “Хезболлу” для этого недостаточно».

За последние недели израильские военные ликвидировали около 30 руководителей ливанской радикальной группировки «Хезболла», включая ее генсека Хасана Насраллу. Также Иерусалим отклонил предложение о прекращении огня с Ливаном и теперь, по данным одного из источников ABC News, проводит воздушные атаки по объектам, где предположительно находятся ракеты большой дальности.