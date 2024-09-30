Наземная операция в Ливане не позволит Израилю одержать полную победу над группировкой «Хезболла» и нейтрализовать другие региональные угрозы, заявил изданию Инфо24 политолог Юрий Светов. Так эксперт прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что ЦАХАЛ якобы планирует вторжение на ливанскую территорию.

По мнению Светова, Израиль все-таки вторгнется в Ливан, поскольку вдохновлен успехом после операций по массовому подрыву пейджеров членов «Хезболлы» и убийству лидера группировки Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута.

«Все это им сходит с рук», — подчеркнул политолог.

При этом Светов уверен, что полная ликвидация руководства «Хезболлы» и наземная операция в Ливане не позволят Израилю нейтрализовать внутрирегиональные угрозы. Единственным способом окончательно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке эксперт считает создание палестинского государства.

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Светов напомнил, что в 1992 году Израиль убил лидера «Хезболлы» Аббаса аль-Мусави и на этом основании заявлял, что с группировкой покончено навсегда, однако она продолжила существовать, поскольку проблемы, обусловившие ее появление, никуда не делись.

«Сейчас израильтяне мечтают, что они уничтожат “Хезболлу” и ХАМАС, после чего все закончится, но это не так. Не будет этих организаций и движений, появятся другие. Проблема никуда не исчезнет — а проблема в том, что у палестинцев нет государства», — резюмировал Светов.

Напомним, ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль уже на этой неделе может начать масштабное наземное вторжение в Ливан. По словам источников издания, израильские спецподразделения уже проводят небольшие целевые рейды в южных приграничных ливанских районах, собирая разведданные перед более крупной операцией.