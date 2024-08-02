Основной целью в усилиях по урегулированию конфликта на Украине для Китая является «охлаждение ситуации», заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, сообщается на сайте китайского ведомства.

«Главным приоритетом является охлаждение ситуации», — сказал Ли в ходе встречи с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом.

По его словам, китайская сторона готова к работе по укреплению контактов и координации с властями Бразилии для того, чтобы приложить совместные усилия к окончательному политическому урегулированию столкновения между Россией и Украиной.

«“Консенсус из шести пунктов”, совместно выпущенный Китаем и Бразилией по содействию политическому решению украинского кризиса, получил положительные отзывы более чем в 110 странах», — приводит его слова министерство.

В китайском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что принимавшая сторона в лице властей Бразилии выразила готовность к сотрудничеству с Пекином для создания оптимальных условий для урегулирования кризиса.

В мае главы МИД Китая и Бразилии опубликовали совместное заявление, в котором назвали единственным путем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной диалог и переговоры.

Стороны выступили с инициативой организовать международную мирную конференцию, где будет предоставлено равное право на участие для всех сторон и где будут рассматриваться любые предложенные мирные планы.

В середине июля гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти КНР предпринимали попытки убедить европейских лидеров утвердить китайско-бразильский план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Слова Ли Хуэйя о том, что «Европе необходимо проснуться, потому что Украина в конечном итоге проиграет» , сказанные после визита в Москву, также стали большим потрясением для главы европейских стран.