МИД и Минюст направили президенту России Владимиру Путину свои предложения по вопросу исключения движения «Талибан»* из списка запрещенных террористических организаций, сообщил RTVI дипломатический источник.

«Ждем решения президента», — сказал собеседник в МИД России.

О возможном исключении движения «Талибан»* из реестра запрещенных организаций 27 мая сообщил ТАСС директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, соответствующий доклад передали президенту Владимиру Путину. Дипломат допустил, что в случае исключения «Талибана»* из списка террористов может быть поднят вопрос о признании правительства талибов* в Афганистане.

Ранее Кабулов в разговоре с RTVI говорил, что для исключения «Талибана»* из реестра запрещенных организаций представители движения должны создать «этно-политически инклюзивное правительство». По словам дипломата, Москва не считает талибов* террористами «по существу», поскольку движение эволюционировало, завив о нежелании «заниматься глобальным джихадом», а также «переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства».

* запрещенная в России террористическая организация