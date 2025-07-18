Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам не ездить в Россию из-за боевых действий на Украине, говорится в сообщении ведомства в X.

«Министерство иностранных дел не рекомендует совершать поездки в Россию в связи с войной и признанием Польши властями Российской Федерации недружественным государством», — пояснили в МИД.

Министерств отмечает, что возможности оказания помощи гражданам Польши ограничены из-за сокращения консульского персонала.

11 июля МИД России сообщил, что Москва закроет генеральное консульство Польши в Калининграде в ответ на аналогичное решение Варшавы о прекращении деятельности российского генконсульства в Кракове. В ведомстве объяснили решение «необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша».

В конце мая 2024 года глава польского МИД Радослав Сикорский заявил о решении закрыть российское генконсульство в Кракове из-за подозрений в причастности российских спецслужб к пожару в варшавском торговом центре. В ответ на эти действия российское внешнеполитическое ведомство пообещало принять соответствующие ответные меры.

Российская сторона неоднократно отрицала подобные обвинения властей Польши. В Кремле считают, что заявления о якобы существующей практике вербовки Россией иностранцев для диверсий «ни на чем не основаны» и являются «разжиганием русофобской истерии».