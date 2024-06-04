Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам заблаговременно устранить разночтения имен в документах, чтобы избежать проблем при пересечении границы. Таким образом ведомство отреагировало на публикации СМИ о признании недействительными загранпаспортов из-за неверного написания имен, содержащих букву «ё».

Консульский департамент российского МИД подчеркнул, что «более эффективной реализацией» прав и законных интересов граждан будет исключение вариативности написания имени заявителя и приведение личных данных к единообразию в различных документах. В связи с этим ведомство рекомендовало россиянам «внимательно проверять корректность указания имени в паспорте» и «соответствие его написания иным личным документами», в числе которых свидетельства о рождении, браке, перемене имени и переводы этих документов, выданных иностранными компетентными органами, на русский язык.

«При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имен собственных», — подчеркнули в МИД.

С 11 декабря 2023 года в России изменились правила выезда россиян за границу. В частности, поправки расширили основания недействительности загранпаспорта. В их числе — истрепанный вид, технические и орфографические ошибки и другое.

После этого россияне чаще начали сталкиваться с отказами в въезде за рубеж. Так, в мае 2024 года москвичка Мария Деденова не смогла улететь в Турцию из-за буквы «ё». В разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, Москва» девушка уточнила, что в загранпаспорте она фигурировала как Деденева, а в системе миграционного учета — Деденёва. В результате паспорт был признан недействительным и изъят.

Девушка добавила, что перед ней с аналогичной ситуацией столкнулась семья из пяти человек — троим из них аннулировали паспорта из-за ошибки в отчестве Семёнович. По таким же причинам за рубеж не смогла выехать Алена Ткачева: погранслужба указала, что в российском паспорте фамилия гражданки написана через «е», а не через «ё». Помимо этого, пограничная служба утверждала, что ее имя в заграничном паспорте указано неверно.

После инцидента с Аленой Ткачевой вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение руководителю Погранслужбы ФСБ России Владимиру Кулишову с просьбой внести изменения в правовые акты, которые регламентируют правила при пересечении госграницы.

Между тем в начале июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что россияне могут столкнуться с массовыми отказами в выезде за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах. По его словам, сначала в документах перепутали пол и были допущены орфографические ошибки, а затем возникли сложности с именами, содержащими букву «ё».

Кроме того, с трудностями при пересечении границы могут столкнуться те, кто родился до 1991 года, поскольку «путают Свердловск и Екатеринбург, Самару и Куйбышев», добавил Мурадян. Он подчеркнул, что при выявлении подобных ошибок в аэропорту на паспортном контроле с пограничниками спорить бесполезно, однако АТОР пытается донести проблему до федеральной пограничной службы.