Власти Аргентины четко заверили, что не планируют поставлять оружие на Украину, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в специальном интервью RTVI. По словам дипломата, Москва исходит из этих заверений, но готова реагировать, если ситуация изменится.

«У нас есть четкие заверения аргентинского руководства, что каких-либо конкретных планов по поставкам вооружений на Украину у них нет. Мы исходим из этого. Если такая ситуация возникнет, будем реагировать соответствующим образом», — заявил Щетинин.

В ноябре 2023 года на выборах президента Аргентины выиграл либертарианец Хавьер Милей. Через два дня после победы он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложил провести в Аргентине конференцию, посвященную урегулированию конфликта.

В июне 2024 года Милей принял участие в мирном саммите в Швейцарии, где «от имени аргентинского народа» выразил поддержку украинцам и Зеленскому. «Мы осуждаем любое насилие, даже между отдельными людьми. Война никогда не может быть решением проблем и не может быть легитимным инструментом», — заявил лидер Аргентины.

СМИ сообщали, что Аргентина обсуждала возможную передачу Украине боевых самолетов. Официальный представитель Милея Мануэль Адорни заявил журналистам, что Буэнос-Айрес не планирует оказывать военную помощь Киеву.

«Мы предложим гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории, но мы не будем каким-либо способом вмешиваться в военный конфликт», — добавил он.