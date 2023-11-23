Избранный два дня назад президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, которая будет посвящена урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.

«Избранный президент провел телефонные переговоры с президентов Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной», — говорится в публикации в Х (ранее Twitter).

После переговоров с Милеем Зеленский сообщил, что обсудил с ним и «украинскую формулу мира», развитие отношений между государствами. Украинский лидер отметил, что пригласил президента Аргентины посетить его страну.

В ходе предвыборной гонки Милец говорил, что не хочет продвигать отношения с Россией, Бразилией и Китаем из-за несогласия с политикой этих стран. Новоизбранный президент считает приоритетными союзниками США и Израиль.

Что говорил Зеленский о завершении конфликта

Накануне президент Украины заявил, что готов обсудить план экс-президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. При этом Зеленский отметил, что Киев не согласится на территориальные уступки.

Два дня назад в интервью британской газете The Sun президент Украины сказал, что его страна не будет стремиться заключить мир с Москвой «любой ценой» и начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории. Он также считает, что военные действия завершатся не так быстро, как хотелось бы.

16 ноября Зеленский говорил, что Украина не может согласиться на заморозку военного конфликта с Россией, потому что это будет патовой ситуацией. Президент сравнил замороженный конфликт с вулканом, «который спит и точно проснется».

В конце августа Зеленский допустил в интервью португальскому телеканалу RTP, что военные действия могут закончиться в 2023 году, если Украина будет продвигаться на поле боя и «давить» на Россию. По его словам, значение также имеет западная поддержка и продвижение украинской «формулы мира».