МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после инцидента с избиением школьника в Ташкенте на уроке русского языка. Об этом RTVI сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве.

«Соответствующее представление сделано послу Узбекистана», — сказал собеседник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Ташкента разъяснений по поводу конфликта между учительницей русского языка и ее учеником в одной из школ республиканской столицы.

Речь шла о видео, снятом в ташкентской школе № 188. Шестиклассник из русскоязычного класса попросил педагога вести урок по-русски, а не по-узбекски, после чего учительница обозвала его ослом и побила, порвав одежду.

В ответ заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер проправительственной партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров посоветовал представителю МИД России «заняться собственными проблемами, которых предостаточно», а не «беспокоиться о внутренних делах» другой страны.

В пресс-службе МИД Узбекистана, в свою очередь, добавили, что «вопросы, связанные с регулированием сферы государственного языка, являются исключительной прерогативой внутренней политики государства и не приемлют вмешательства».

Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа назвал поведение учительницы неприемлемым, вызывающим «всеобъемлющее и глубокое отторжение». Он выразил уверенность в том, что «инцидент получит правовую оценку, и виновные понесут наказание по всей строгости закона».

Однако, добавил глава вуза, «Узбекистан — независимое суверенное государство, и не приемлет вмешательства в свои внутренние дела, — это моя реакция на высказанные слова Марии Захаровой, пресс- секретаря МИД России».

Вице-спикер парламента Узбекистана Акмаль Саидов назвал инцидент в ташкентской школе «чрезвычайной ситуацией» и заверил, что в республике «никогда не было проблем с обучением на русском языке».

Республиканские СМИ сообщают, что учительница, избившая шестиклассника на уроке, на следующий день устроила драку в другой школе, где учится ее собственная дочь. Женщина напала на коллегу-педагога и побила ее, а потом на глазах у школьников устроила скандал с прибывшими сотрудниками правоохранительных органов. Преподавательницу задержали, приговорили к семи суткам административного ареста и оштрафовали на 3,4 млн сумов (порядка $265).

Уполномоченный по защите прав ребенка в Узбекистане Сурайё Рахмонова заявила, что взяла расследование инцидента в школе №188 под контроль. По словам омбудсмена, побившая мальчика учительница была принята на работу на испытательный срок, и этот инцидент произошел в первый же ее рабочий день. Правозащитница встретилась с матерью пострадавшего школьника и узнала у нее все детали случившегося.