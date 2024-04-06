МИД Таджикистана назвал необоснованными заявления о том, что Киев вербует на территории страны наемников для участия в боевых действиях против России. Ранее о такой вербовке наемников в республике говорил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — заявил пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади в комментарии ТАСС.

По его словам, сейчас «компетентные органы Таджикистана принимают необходимые меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом».

«Полагаем необходимым воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев, которые способны ввести общественность в заблуждение», — подчеркнули в МИД Таджикистана.

О вербовке наемников в Таджикистане Патрушев заявил 3 апреля, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС. Он утверждал, что украинское посольство в Душанбе привлекает «наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России».

Власти Украины после начала российской военной операции в феврале 2022 года объявили о формировании Интернационального легиона территориальной обороны. В это подразделение могут вступить иностранные граждане, желающие воевать на стороне ВСУ.