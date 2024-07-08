Двое подозреваемых по делу о нападении на сотрудницу телеканала «Матч ТВ» отправлены в СИЗО на два месяца, до 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения подозреваемым рассматривалось в Останкинском районном суде в закрытом режиме.

Задержанных обвиняют в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.»а» ч.2 ст. 131 УК РФ). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», задержаны 24-летний Мухриддин Ортикбоев и 25-летний Бунеда Абдурашидов, оба являются уроженцами Узбекистана.

Ранее управление Следственного комитета (СК) по Москве опубликовало видео задержания предполагаемых преступников. Судя по записи, фигурантов дела об изнасиловании задержали после рейда на стройке. По информации СК, один из подозреваемых попытался скрыться, его остановили на пути в аэропорт.

По версии следствия, в ночь 6 июля мужчины в состоянии алкогольного опьянения напали на девушку недалеко от жилого дома в районе Останкино, возле Останкинского пруда. Телеграм-канала Baza писал, что нападение было совершено около 2:30 ночи, когда девушка возвращалась с работы в телецентре. Следком считает, что насильственные действия совершили двое фигурантов, а третий в это время следил за обстановкой вокруг.

Также в СК выяснили, что задержанные незаконно находились и работали на территории России. Следствие рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения миграционного законодательства.

В редакции «Матч ТВ» заявили, что канал в курсе произошедшего, но не считает возможным раскрывать подробности.