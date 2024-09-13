Россияне и иностранцы должны будут подтверждать свою личность при покупке сим-карт, следует из подготовленного Минцифры проекта правительственного постановления. Текст документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Новые правила предоставления услуг мобильной связи разработаны в рамках исполнения закона о сокращении оборота сим-карт, который президент России Владимир Путин подписал в августе. Эти меры «направлены на повышение безопасности и удобства для всех абонентов, а также на борьбу с мошенничеством и нелегальными сим-картами», пояснили в пресс-службе Минцифры.

Согласно законопроекту, для заключения договора на покупку сим-карты физлицо должно лично присутствовать в торговой точке оператора связи и предъявить сотруднику удостоверение личности или подтвердить свою личность при помощи единой системы идентификации и аутентификации (если покупатель там зарегистрирован). Эти правила не затрагивают клиентов, которые получают услуги связи в рамках коллективного доступа.

Россияне смогут подтверждать личность при покупке сим-карт с помощью паспорта, через портал Госуслуг или по биометрии, иностранные граждане — только по биометрии. На одного россиянина, согласно законопроекту, должно быть оформлено не более 20 сим-карт, а на каждого иностранца — не более 10 сим-карт. Мобильным операторам придется провести ревизию уже заключенных договоров и разобраться с клиентами, у которых превышен лимит по количеству сим-карт.

В конце июля корреспондент RTVI сообщил, что комитет Госдумы по информационной политике поддержал идею ограничить оформление сим-карт «в одни руки» 20 единицами. «У нас перед глазами есть, к сожалению, примеры, когда идет оформление на одного гражданина тысяч и десятков тысяч сим-карт. Статистику приводил, что у нас там 1,1 млн карт оформлено на 40 человек. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет», — говорил глава комитета Александр Хинштейн.

При этом, по его словам, вполне понятна ситуация, когда на семью из трех человек в общей сложности оформлено 60 сим-карт, поскольку это позволяет им «решать все вопросы». Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что отдельные операторы связи выступили за «отказ от идеологии считать успех по количеству проданных сим-карт».