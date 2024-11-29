Министерство цифрового развития России не подтвердило информацию о якобы планируемой отсрочке от военной службы для IT-специалистов.

«В СМИ появилась информация о том, что в скором времени будет отменена ИТ-отсрочка. Это не так. Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

При этом общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики были скорректированы, заявили в Минцифры.

«Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников», — пояснили в министерстве.

Для IT-отрасли «никаких специальных изменений» нет, уже оформленные брони сотрудникам продолжают действовать до 21 марта 2025 года, уточнили в ведомстве. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям, которые планируется довести до сведения IT-компаний в декабре, добавили в Минцифры.

На прошлой неделе телеграм-канал «Эхо» сообщил со ссылкой на источники, что на российских предприятиях начали уточнять новые правила брони сотрудников от мобилизации. По словам собеседников канала, после 21 марта 2025 года бронирование будет проходить по правилам, которые предусмотрены закрытым постановлением правительства. В документе якобы представлен сокращенный перечень организаций, которые могут забронировать своего сотрудника.

Позже «Эхо» заявило, что забронировать от мобилизации всех своих работников в 2025 году смогут только две категории организаций: силовые ведомства, задания гособоронзаказа. В остальных случаях якобы установлена предельная численность сотрудников, которых можно забронировать, утверждает канал. Некоторые телеграм-каналы после этого сделали вывод, что сотрудники IT-отрасли потеряют броню от мобилизации с 21 марта.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин пояснил RTVI, что с марта 2025 года вопросами брони сотрудников организаций от мобилизации будут заниматься не предприятия и региональные власти, а Минобороны и федеральные ведомства. Коллега Заварзина по комитету Виктор Соболев заявил, что правила бронировании сотрудников от мобилизации будут менять, поскольку «сейчас другие угрозы». При этом о мобилизации речи нет, подчеркнул депутат.