Министерство финансов России внесло на рассмотрение правительства пакет поправок по изменению налоговой системы. В частности, ведомство предложило ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Редакция RTVI ознакомилась с проектом документа.

Поправки коснутся основных видов прямых налогов: НДФЛ, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенной системы налогообложения (УСН).

По данным Минфина, введение прогрессивной шкалы НДФЛ коснется 3% трудоспособного населения России. Согласно законопроекту, порог месячного дохода будет предусматривать сумму 200 тыс. рублей в месяц. Для работников с годовым доходом ниже этой суммы ставка сохранится в 13%.

Если же годовой доход граждан составляет от 2,4 до 5 млн рублей, то размер НДФЛ уже увеличится до 15%. Для тех, чей доход за год находится в пределах от 5 до 20 млн рублей, налоговая ставка составит уже 18%, от 20 до 50 млн — 20%, а свыше 50 млн рублей — 22 %.

В документе уточняется, что повышенный налог будет исчисляться не со всей суммы дохода, а с превышения. Таким образом, если человек получает 250 тыс. рублей в месяц, то повышенный налог в 15% ему придется уплатить с 50 тыс. рублей.

При этом изменения не распространяются на участников боевых действий на Украине — для них сохранится прежний порядок.

В России прогрессивную шкалу НДФЛ вводили вскоре после распада СССР — в 1992 году. Тогда минимальная налоговая ставка составляла 12% и максимально достигала 35%. В 2001 году от этой идеи отказались, правительство установило общую ставку в 13%. Через 20 лет — в 2021 году — в НДФЛ появился элемент прогрессии: для граждан с доходами выше 5 млн рублей в год ставка выросла до 15%.

Кроме того, предлагаются меры поддержки для малообеспеченных граждан. В частности, семьи с двумя и более детьми, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц на человека, смогут вернуть 7% с уплаченного налога в 13%. Таким образом, для таких граждан ставка НДФЛ фактически составит 6%, отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Также ведомство предлагает повысить налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с 20% до 25%. В Минфине объяснили это тем, что растет общая доля прибыльных компаний и многие отрасли «перешли в разряд рентабельных». Причем, повышенную ставку планируется уравновесить новым видом федерального «кэшбэка» за инвестиции, говорится в документе.

Еще одни изменения предполагают ввод НДС для предприятий малого и среднего бизнеса, доходы которых составляют больше 60 млн рублей в год. По информации Минфина, мера «не коснется подавляющего большинства налогоплательщиков», поскольку лишь у 3% предпринимателей на упрощенной системе налогообложения выручка больше 60 млн рублей.

Сообщается, что поправки могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.

По словам министра финансов, изменения в налоговый кодекс России обеспечат «рост экономического благосостояния страны», а также «стабильные и предсказуемые условия для граждан и бизнеса» на ближайшие шесть лет.

В марте председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускал, что в российское законодательство внесут изменения о прогрессивной шкале налогообложения уже в весеннюю сессию. Он предполагал, что налоги будут повышены для граждан, чей годовой доход превышает один млн рублей.