Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минфин США также ввел санкции против нескольких организаций из Китайской Народной Республики (КНР) и Индии за владение и эксплуатацию судов «теневого флота», поставляющих иранскую нефть в китайские порты.

«Иранский режим продолжает использовать доходы от нефтяных ресурсов страны для продвижения своих интересов за счет иранского народа», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

По его словам, Вашингтон и впредь будет пресекать любые попытки Ирана финансировать эту «дестабилизирующую» деятельность.

«Конечная цель санкций — не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении», — подчеркивается в заявлении главы Минфина США.

По информации ведомства, с августа 2024 года Мохсен Пакнежад занимает пост министра нефти и в этом качестве курирует Национальную нефтяную компанию Ирана (NIOC). Он также отвечает за все аспекты нефтяной промышленности, которая ежегодно приносит доход в десятки миллиардов долларов.

Бессент уточнил, что иранские власти ежедневно выделяют около 200 тысяч баррелей сырой нефти на пополнение бюджета своих вооруженных сил, а за последнее время даже нарастили усилия в этом направлении.

«Последние бюджетные оценки указывают на четырехкратное увеличение распределения нефти, превышающее $10 млрд в год и 500 тыс. баррелей в день», — говорится в сообщении Минфина США.

По оценкам ведомства, к концу 2025 года более половины всех доходов Ирана от продажи нефти будет направлено его вооруженным силам.

24 февраля администрация президента США Дональда Трампа ввела пакет санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и лиц, которые, по ее словам, связаны с незаконными поставками иранской сырой нефти. Под ограничения попали 22 человека и 13 судов. Бессент тогда заверял, что будут использованы все имеющиеся инструменты для воздействия на все звенья цепочки поставок.