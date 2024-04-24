В Центральноафриканской Республике (ЦАР) не действуют частные военные компании (ЧВК) из зарубежных стран, заявил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро в специальном интервью RTVI.

«Нет, у нас они не присутствуют», — сказал глава Минобороны республики, отвечая на соответствующий вопрос.

В сентябре 2023 года директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Центральной Африке Льюис Мадж заявил RTVI, что в ЦАР усилилось присутствие российской группы «Вагнер». По словам Маджа, это произошло после попытки вооруженного мятежа основателя этой ЧВК Евгения Пригожина в июне того же года.

«Скажу откровенно: мятеж никак не повлиял. Напротив, «Вагнер» послал сюда еще больше людей», — отмечал правозащитник. Он утверждал, что «вагнеровцы» в основном охраняли в ЦАР подконтрольные им рудники.

В августе 2023 года Евгений Пригожин и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области. Через два месяца глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что ЧВК «Вагнер» «окончательно расформирована».

«Большинство бойцов находятся в процессе перехода в другие структуры. Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой Министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии», — сообщил депутат.

Тогда же посол России в ЦАР Александр Бикантов сказал в интервью ТАСС, что власти африканской республики «не сотрудничают с российскими частными военными формированиями». «У нас нет информации о том, что Банги планирует начать сотрудничество с частными военными компаниями из третьих стран», — заявил дипломат.

Бикантов также сообщил, что в ЦАР работают 1890 российских военных инструкторов. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в апреле сказал RTVI, что они помогли подготовить 10 тыс. военнослужащих.