Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне боевых действий на Украине, сообщил председатель якутского правительства Кирилл Бычков в телеграм-канале.

По словам Бычкова, Шамаев получил ранение в ходе выполнения боевого задания. В каком состоянии он находится после случившегося, председатель правительства Якутии не указал.

«Даже в самые трудные моменты наши бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность Родине. <…> Желаем Петру Витальевичу как можно скорее восстановить силы!» — написал Кирилл Бычков.

Петр Шамаев родился 17 декабря 1985 года в селе Тасагар Вилюйского района Якутской АССР. В 2009 году он окончил Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова по специальности «эколог-преподаватель». После чего на протяжении трех лет работал менеджером ОАО КБ «Восточный экспресс банк».

С 2012 по 2018 год работал в Северо-Восточном федеральном университете, занимая должности воспитателя творческой студии отдела организационно-методической и воспитательной работы, замдиректора и директора студенческого городка «Сергелях».

Затем Шамаев перешел на пост референта департамента внутренней политики администрации главы и правительств, позже стал первым замруководителя РИК ЯРО ВПП «Единая Россия».

В 2021 году его назначали на должность министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. В сентябре 2024 года Шамаев ушел добровольцем в зону боевых действий на Украине — временно исполняющим его обязанности на посту министра стал Герой России Игорь Юргин.

Шамаев делится фактами из жизни военного в своем телеграм-канале. Последний пост там опубликован в январе 2025 года. В нем Шамаев рассказывает, что мечтает о домашней еде.

«Тушенка уже очень надоела — порой кажется, что больше не смогу съесть даже ложку, но вечером все равно уплетаю за обе щеки», — поделился он.

Министр добавил, что у него «резко начали болеть суставы», но он начал пить витамины и состояние «более-менее» нормализовалось.

«Скоро домой, там наконец-то наемся домашней еды!» — заключил Шамаев.