Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне военной операции на Украине, сообщил глава региона Олег Кожемяко. Ему был 51 год.

По словам губернатора, Ефремов погиб 2 февраля, возвращаясь с боевого задания.

«Дорогие друзья, сегодня у нас большое горе. <…> Он был всегда на передовой позиции и сегодня, выезжая на рекогносцировку, погиб», — рассказал глава Приморья.

По данным телеграм-канала Shot, автомобиль, в котором находился Ефремов, наехал на мину и подорвался в Курской области. Как утверждает канал, в результате погиб еще один офицер.

По словам Кожемяко, Ефремов был незаурядным и отзывчивым человеком «с большим, добрым сердцем». Глава региона напомнил, что вице-губернатор был первым командиром добровольческого отряда «Тигр», сформированного летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

После вторжения ВСУ в Курскую область Ефремов вместе с бойцами «Тигра» отправился в приграничный регион для участия в боях.

«Когда враг вторгся в курскую землю, он собрал всех тех ребят, с кем он служил когда-то, будучи непосредственно в морской пехоте, с кем учился в Рязанском десантном училище, с тем, чтобы пойти защищать нашу родную землю от врага», — рассказал Кожемяко.

Сергей Ефремов родился 5 августа 1973 года. Он окончил Уссурийское Суворовское военное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, РАНХиГС и Военный институт (управления национальной обороны) Военной академии Генштаба ВС России.

У Ефремова есть опыт военной службы в десантно-штурмовых подразделениях. Он работал первым заместителем главы Уссурийского городского округа, был заместителем председателя ДОСААФ России по экономике и финансам. В феврале 2024 года был назначен вице-губернатором по внутренней политике Приморского края.

Ефремов награжден Орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. Ему присвоены звания Героя Приморья и Героя Донецкой Народной Республики (ДНР).