Украина в субботу, 11 января, предприняла попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, все дроны были сбиты.

«11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БпЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БпЛА были сбиты», — сказано в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет.

«В результате падения осколков одного БпЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС «Русская»», — отметили в пресс-службе.

Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» последствия падения осколков оперативно устранили, оборудование восстановлено.

Также в ведомстве добавили, что компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено.

Утром 11 января Минобороны сообщало, что системы ПВО уничтожили за ночь 85 дронов. 31 из них был сбит над Черным морем, по 16 — над Воронежской областью и Кубанью, 14 — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской и по одному над Крымом и Курской областью.

В мэрии Анапы отметили, что после того, как беспилотники атаковали город, жители «получили предупреждающие об опасности смс-сообщения», а взрывы, которые горожане могли слышать, были связаны с работой систем ПВО. Пострадавших и разрушений нет, отметили в администрации.