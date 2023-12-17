Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 17 декабря, перехватили 33 беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — заявили в оборонном ведомстве.

Чуть более чем через час в Минобороны отчитались об уничтожении над территорией Волгоградской области еще двух украинских беспилотников.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил в своем телеграм-канале, что была отражена «массовая атака» беспилотников в районе Морозовска и Каменска.

«Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», — написал глава региона.

По данным телеграм-канала Shot, БПЛА, по предварительным данным, могли лететь в сторону военного аэродрома «Морозовск», но их сбила система ПВО. «Пострадавших и разрушений на земле нет», — сказано в сообщении канала.

В Волгоградской области жертв и разрушений также нет, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Предыдущая массовая атака дронов на российскую территорию была зафиксирована вечером 15 декабря: тогда российские средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом, сообщали в Минобороны. Позже там отчитались об уничтожении еще шести украинских беспилотников.

Днем ранее, 14 декабря, девять БПЛА были сбиты или перехвачены над Московской и Калужской областями.