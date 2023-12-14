Над территорией Московской и Калужской областей в ночь на 14 декабря было уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве, подчеркнув, что дежурные средства ПВО нейтрализовали угрозу.

О двух беспилотниках, пытавшихся атаковать Москву, сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

В 03:35 мск он написал о падении обломков БПЛА, который был сбит силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе. «По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в сообщении мэра.

В 05:25 мск в телеграм-канале Собянина появилось второе сообщение об атаке дрона, который пытался пролететь к Москве и был сбит в Наро-Фоминском городском округе. «Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — уточнил градоначальник.

В телеграм-канале губернатора Калужской области Владислава Шапши в 06:34 мск было опубликовано сообщение о дроне, сбитом над территорией Сухиничского района. «По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал глава региона.

Предыдущая попытка атаки БПЛА на Москву была пресечена 29 ноября, о ней также сообщал Собянин. По его словам, ПВО сбила летевший к столице дрон над Подольском.

Тремя днями ранее, 26 ноября, силы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников на Москву. В Минобороны заявили об уничтожении не менее 20 БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. В Туле беспилотник врезался в фасад многоэтажки, один человек получил легкое ранение.