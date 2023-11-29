Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили над Подольском атаку беспилотника, летевшего на Москву. Никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал глава города.

Информацию о сбитом дроне также подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, атака была пресечена в 07:30.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, была отражена массовая атака украинских БПЛА, которые летели на Москву. В Минобороны заявили об уничтожении не менее 20 беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. В Туле беспилотник врезался в фасад многоэтажки, один человек получил легкое ранение.

Собянин тогда также говорил про сбитый под Подольском дрон, который летел в сторону столицы.