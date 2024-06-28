Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала более 190 тыс. единиц имущества, конфискованного у правонарушителей Министерству обороны России. Об этом рассказал ТАСС главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

«В рамках представленных полномочий и в соответствии с постановлением правительства РФ от 8 сентября 2023 года территориальными органами ФССП России организовано оперативное взаимодействие с подразделениями Минобороны России по передаче конфискованного имущества», — сказал он.

Аристов отметил, что речь идет об имуществе, конфискованном по решению судов за преступления и административные правонарушения.

В частности, ФСПП передавались транспортные средства, использованные для совершения преступления, использованные владельцами в состоянии алкогольного опьянения, для нарушения установленных правил охоты и другие, уточнил глава службы.

«С января 2023 года в целях обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов территориальными органами ФССП России передано 190,6 тыс. единиц разного вида имущества — автотранспортные средства, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция и другое имущество», — добавил Аристов.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список преступлений, совершенных из корыстных побуждений, за которые предусматривается конфискация имущества.

В частности, в перечень этих преступлений были включены распространение фейков о российской армии, а также призывы к деятельности, угрожающей безопасности страны.

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон подразумевает конфискацию имущества как «меру уголовно-правового характера», а не как «вид наказания».