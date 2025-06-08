Министерство обороны России требует взыскать 37 млн 926 тыс. рублей с ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель»», пишет ТАСС со ссылкой на документ. Информация о поданном иске также указана в картотеке Арбитражного суда.

Заявление было зарегистрировано 6 июня, подробности дела не раскрываются.

«Машиностроитель» был основан в 1943 году и специализируется на производстве оборудования для коммунального хозяйства, гидромеханизации, а также предприятий горнодобывающей промышленности. Завод занимается металлообработкой, чугунным и стальным литьем, выпуском млеющих шаров, изготовлением металлоконструкций и специальной техники. В числе партнеров «Машиностроителя» указаны Минобороны, компания «ПИК» и др.

В начале апреля Минобороны подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам. 13 из них — к ФГУП «Главное управление специального строительства», общая сумма требований составила более 13,6 млрд рублей.

Еще семь исков были поданы к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (свыше 10,9 млрд рублей), два — к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» (5,3 млрд рублей), три — к АО «Главное управление обустройства войск» (около 1,3 млрд рублей).

В том же месяце стало известно, что военное ведомство потребовало взыскать чуть более 13 млрд рублей с петербургского производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «НПП “Импульс”». РИА Новости отмечало, что обе стороны «ранее вели несколько судебных разбирательств, слушания проходили в закрытом режиме».

Кроме того, Минобороны потребовало взыскать 110,77 млн рублей с НПО «Алмаз», одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, отвечающего в том числе за производство систем ПВО.