Минобороны России потребовало взыскать чуть более 13 млрд рублей с петербургского производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «НПП «Импульс»». Иск подан в Арбитражный суд Москвы, его детали не приводятся.

Научно-производственное предприятие «Импульс» — одно из старейших российских предприятий, занимается разработкой и выпуском радиоэлектронной аппаратуры широкого спектра, в том числе автоматизированных систем управления.

На сайте НПП отмечается, что они одними из первых среди организаций оборонного комплекса получили госаккредитацию в качестве научной организации, это произошло в 1998 году. С июня 2024 года предприятие находится под санкциями США.

В начале марта РИА Новости писало, что Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с НПО «Импульс» более 1,6 млрд рублей. Другие детали не приводились.

Агентство отмечало, что обе стороны «ранее вели несколько судебных разбирательств, слушания проходили в закрытом режиме».

В том же месяце стало известно, что военное ведомство потребовало взыскать с НПО «Алмаз», одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, отвечающего в том числе за производство систем ПВО, 110,77 млн рублей.

Ранее Минобороны подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам. 13 из них — к ФГУП «Главное управление специального строительства», общая сумма требований составила более 13,6 млрд рублей, семь — к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (свыше 10,9 млрд рублей).

Также два иска были поданы к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» (5,3 млрд рублей), еще три — к АО «Главное управление обустройства войск» (около 1,3 млрд рублей).

В октябре 2024 года Минобороны России обратилось в суд с тремя исками против Научно-исследовательского машиностроительного института имени В. В. Бахирева. Этот институт специализируется на разработке различных видов вооружения, включая снаряды, артиллерийские системы, стрелковое и ракетное оружие. Общая сумма исковых требований составляет 29,3 млн рублей.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что часть претензий связана с «неудовлетворительным, по мнению представителей Минобороны, проведением работ по модернизации вооружений для нужд ВС РФ».