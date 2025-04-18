Начальник 27-го Центрального НИИ (ЦНИИ-27) Минобороны России в Москве Андрей Протасов арестован по обвинению в получении крупных и особо крупных взяток. Об этом сообщил телеграм-канал военных следственных органов Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2014—2024 годах ЦНИИ-27 выполнял «многомиллионные контракты» от государства по разработке и внедрению современных технологий. В рамках этих работ Протасов должен был создать инициативную научную группу, для которой предусматривались стимулирующие выплаты.

«В период 2020—2025 гг. Протасов получил от сотрудников института взятки в крупных и особо крупных размерах за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат, а также общее покровительство по службе», — говорится в сообщении.

Начальнику ЦНИИ-27 предъявили обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК. Максимальное наказание по более жесткой 6-й части статьи составляет 15 лет лишения свободы.

Согласно примечанию к 290-й статье УК, крупным размером взятки считаются суммы больше 150 тыс. рублей, особо крупным — суммы более миллиона рублей.

Суд по ходатайству военного следователя избрал Протасову меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.