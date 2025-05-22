Министр обороны России Андрей Белоусов представил личному составу нового главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручил ему штандарт. Об этом сообщает Минобороны.

Белоусов назвал Мордвичева опытным боевым офицером, «который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции».

«Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», — сказал глава Минобороны.

15 мая главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков был уволен со своего поста и назначен указом президента России на должность заместителя секретаря Совета безопасности. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский предположил, что увольнение Салюкова связано с тем, что он уже выслужил предельные сроки военной службы для своего возраста и звания.

В тот же день российские телеграм-каналы и военкоры сообщили, что главкомом сухопутных войск назначен Мордвичев, но официально это не было подтверждено.

Что известно о Мордвичеве

Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодаре (Казахская ССР, ныне Казахстан). В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, в 2006 — Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ, а в 2016 — Военную академию Генерального штаба.

Его военная карьера началась с командования 4-й отдельной танковой бригадой в 2011 году. Затем он занимал ключевые должности: начальник штаба 41-й общевойсковой армии, командующий 8-й гвардейской армией Южного военного округа, а с 2023 года — войсками Центрального военного округа.

Весной 2022 года Мордвичев командовал силами в боях за Мариуполь. В начале 2024 года под его руководством прошла операция по захвату Авдеевки в ДНР, позже его удостоили звания Героя России. Помимо этого, Мордвичев был награжден орденами Александра Невского, Жукова, Мужества, «За военные заслуги», а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Суворова.