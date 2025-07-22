С 1 октября 2025 года в России следует повысить оклады военных на 7,6%, а не на 4,5%, как планировалось ранее. Об этом говорится в новом проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.

Ведомство предлагает изменить апрельское постановление кабмина. В нем говорится о повышении окладов «в 1,045 раза». Предлагается заменить этот показатель на другой — 1,076.

Изменения коснутся призывников, контрактников, полицейских (в том числе вышедших на пенсию бывших сотрудников наркоконтроля и членов их семей), сотрудников Росгвардии, ФСИН, федеральной противопожарной службы, судебных приставов, таможенников и фельдъегерей.

Общественное обсуждение инициативы продолжится до 4 августа.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что военные пенсии с начала 2025 года проиндексированы на 4,4%. Он напомнил, что в октябре 2024 года выплаты уже повысили на 5,1%. Однако инфляция по итогам года оказалась выше прогнозов — 9,5%, поэтому пенсии дополнительно проиндексировали.