Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении на 4,5% зарплат военных (как контрактников, так и призывников), таможенников, сотрудников МВД, ФСИН и так далее. Оклады будут увеличены с 1 октября.

«Повысить <…> размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, призыву <…> размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии РФ и имеющих спецзвания полиции, сотрудников МВД РФ, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ», — гласит документ.

Также будут повышены зарплаты сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и занимающим руководящие должности в органах фельдъегерской связи.

Отдельно Мишустин поручил МВД России при пересмотре размеров пенсий бывших сотрудников наркоконтроля и членов их семей учитывать это повышение окладов с 1 октября 2025 года.

В феврале премьер-министр сообщил, что военные пенсии в начале 2025 года были проиндексированы на 4,4%. Он отметил, что в октябре 2024 года выплаты увеличили на 5,1%, но «реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений и составил 9,5%».

«По поручению президента подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4% с 1 января 2025 года. К уже произведенным выплатам за январь и февраль будет сделана доплата», — сказал Мишустин.

В ноябре 2024 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил журналистам, что в общей сложности на оборонные расходы на ближайшие три года выделено 41,9 млрд рублей. В 2025 году они составят 13,49 трлн рублей, в 2026-м — 12,79 трлн, в 2027-м — 13,07 трлн.

Кроме того, рассказал депутат, дополнительно увеличено финансирование фонда «Защитники Отечества» — на 2,2 млрд рублей на три года. На господдержку «отдельных общественных организаций» — дополнительно более 500 млн рублей.