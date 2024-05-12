Над обрушенным в результате украинской атаки подъездом в белгородской десятиэтажке обвалилась крыша, сообщает ТАСС. Информацию о «повторном обрушении» подтвердило МЧС России в своем телеграм-канале.

Mash со ссылкой на администрацию главы региона передает, что спасатели и волонтеры при обрушении верхнего перекрытия не пострадали. Телеграм-канал «112» утверждает, что как минимум один пострадавший есть — это якобы сотрудник МЧС, получивший перелом ноги.

Shot подтверждает информацию о сломавшем ногу спасателе. В сообщении канала говорится о трех пострадавших при обрушении крыши сотрудниках МЧС. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что спасатели не пострадали, но под новый завал могли попасть гражданские.

Минобороны России сообщило, что «террористическая атака» ВСУ по жилым кварталам Белгорода была совершена в 11:40 по местному времени с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет “Точка-У”, четыре реактивных снаряда РСЗО “Вампир” и два реактивных снаряда РСЗО “Ольха”. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК “Точка-У” поврежден жилой дом в городе Белгород», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что подъезд рухнул в результате прямого попадания украинского снаряда. Следственный комитет возбудил по факту обрушения уголовное дело о террористическом акте.

Находящийся на месте происшествия глава региона после обрушения крыши подъезда призвал людей не создавать толпу возле завалов и разойтись. Глава региона лично принимает участие в растаскивании припаркованных у дома автомобилей. Периодически спасатели объявляют минуты тишины, чтобы услышать крики о помощи из-под руин.

МЧС России опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись с разбором завалов:

Для ликвидации последствий обрушения в Белгород готовы вылететь передовые отряды МЧС «Центроспас» и «Лидер», сообщили ТАСС в оперативных службах. Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил отправить на помощь пострадавшим медиков из федеральных центров и Москвы. По словам министра, в результате обрушения подъезда госпитализированы 17 человек. Mash утверждает, что пострадавших 32, и всех их отвезли в больницы. Shot пишет о 33 пострадавших, среди которых два ребенка и три сотрудника МЧС. Некоторым очевидцам потребовалась медицинская помощь из-за пережитого сильного стресса.

Поддержку эвакуированным жильцам дома предложил фонд «Святое Белогорье против детского рака»: он приглашает оставшихся на улице людей получить одежду, продукты, бытовую химию, постельное белье, одеяла, подушки и матрасы. Белгородские волонтеры разыскивают хозяев кошки, найденной на месте происшествия.

Почти весь дом, в котором рухнул подъезд, поврежден взрывом; полностью разрушены 16 квартир. Официальные данные о жертвах пока не поступали. Следком сообщил, что «есть погибшие и пострадавшие». МЧС передает, что «удалось спасти 12 человек, среди которых 2 ребенка». По неофициальным данным, которые публикуют СМИ со ссылкой на свои источники, погибли семь человек.