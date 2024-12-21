Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань беспилотниками «в три волны с разных направлений», сообщило Минобороны России. По данным ведомства, атака произошла в период с 07:40 до 09:20.

«Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», — сказано в сообщении.

В пресс-службе главы Татарстана ранее сообщили, что зафиксировано восемь прилетов, «из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив». Погибших и пострадавших нет, смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях, добавили в пресс-службе.

По информации мэрии Казани, из-за дронов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Как уточняет Baza, БПЛА влетели в здания на проспекте Камалеева, улице Клары Цеткин, Юкозинской, Хади Такташа, Красной Позиции и в дом на улице Оренбургский тракт.

В ЖК «Лазурные небеса» на проспекте Камалеева — самое высокое здание в городе — попало сразу два дрона, начался пожар, пишет Baza. Открыта круглосуточная горячая линия по вопросу размещения жителей этого ЖК — по информации силовых структур, в здание пока никого не пустят, работы будут проводиться до утра.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место атаки беспилотников по домам. По его словам, развернут оперативный штаб, жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания.

В аэропорту Казани на фоне атак БПЛА ввели временные ограничения. Аэропорт Ижевска также временно перестал отправлять и принимать авиарейсы.