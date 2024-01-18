Российские военные взяли под контроль населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России 18 января.

«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Речь идет о населенном пункте в Бахмутском районе на северо-западе от Донецка.

Кроме того, в ведомстве заявили, что на этом направлении в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка убито более 260 военнослужащих украинской армии, а также уничтожены танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30», — сообщили в министерстве.

В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль российскими военными Марьинки. Бои за этот населенный пункт длились более девяти лет.