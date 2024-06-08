В ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщила пресс-служба российского Минобороны. Утром 9 июня еще один дрон сбили над Северной Осетией.

Как уточнили в Минобороны, девять дронов были перехвачены и уничтожены над Крымом, шесть — над Краснодарским краем. Три беспилотника сбили в Астраханской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянском и Тульской областях. Также Минобороны заявило об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших к Крыму.

Ночью об уничтожении морского дрона сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — писал он в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что гражданская инфраструктура не получила повреждений.

Об атаке на Брянскую область писал глава региона Александр Богомаз. Он уточнил, что БПЛА самолетного типа был уничтожен над Выгоничским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

Ростовский губернатор Василий Голубев также указал на отсутствие «последствий на земле» после атаки украинского дрона на территорию в районе Новошахтинска.

Утром 8 июня глава Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что три беспилотника атаковали поселок Прохоровка. Один из них попал в Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла — повреждены кровля и фасад здания.

Храм Петра и Павла был построен в 1994-1995 годы. Он посвящен памяти погибших в сражении под Прохоровкой, которое произошло 12 июля 1943 года и во многом решило исход Курской битвы.

Еще один беспилотник упал на частный жилой дом и взорвался. В результате дом был частично разрушен, а также повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Третий дрон упал и сдетонировал рядом с другим частным домом, у которого выбило окна. Осколками были повреждены фасад, забор и хозпостройка. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил Гладков.

По данным Минобороны, 8 июня около 8:40 по московскому времени украинский беспилотник также был сбит над Северной Осетией. Глава региона Сергей Меняйло заявил, что в Моздоке сбили три беспилотника, целью которых был военный аэродром. Жертв и разрушений нет, добавил он.

Между Северной Осетией и позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье около 900 км, отмечает РБК. До сих пор Минобороны не сообщало об уничтожении дронов в этом регионе.