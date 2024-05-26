В ночь на 26 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщила пресс-служба российского Минобороны. Около 8:00 мск еще один дрон сбили над Белгородской областью.

Как уточнили в военном ведомстве, над Курской областью сбили десять дронов. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале сообщил о семи уничтоженных БПЛА в Рыльском и Курчатовском районах. «Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу!» — добавил он.

О погибших, пострадавших и разрушениях Смирнов не сообщил.

В Орловской области, по данным Минобороны, были сбиты три БПЛА. Губернатор региона Андрей Клычков подчеркнул, что жертв и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

В Белгородской области число погибших в результате обстрелов из РСЗО, которые произошли накануне — 25 мая, увеличилось с двух до четырех человек. Еще 18 местных жителей, в том числе двое детей, получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что среди пострадавших есть тяжелораненые, четверо из них находятся в реанимации.

«Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву», — подчеркнул он.

Гладков добавил, что «много» слышал о том, что в столице помощь оказывают, а в Белгородской области — нет. «Ну, говорил об этом. Говорил, что, конечно же, это не так», — продолжил Гладков. По его словам, с начала года банки изменили условия возвращения кредитов для 2 тыс. пострадавших жителей региона.

«Договоренности есть, индивидуальное рассмотрение, а затем индивидуальное принятие решения по снижению долговой нагрузки», — пояснил он.

Атака на Белгород

25 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать Белгородскую область. Помимо уничтоженных беспилотников, Минобороны сообщило о 15 сбитых снарядах РСЗО Vampire. Кроме того, ведомство указывало, что над регионом сбили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

Среди прочего, Гладков рассказывал об атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе на несколько населенных пунктов. В частности, в поселке Красное Шебекинского городского округа БПЛА попал в движущийся автомобиль. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства был поврежден кузов и выбито лобовое стекло.

Также дрон-камикадзе атаковал работающий в поле грузовик в районе села Борисовка Волоконовского района, у которого впоследствии загорелась кабина. В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате аналогичной атаки полностью сгорела газель. В обоих случаях никто не пострадал.

По словам Гладкова, ВСУ атаковали и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Дрон-камикадзе упал на крышу частного дома и сдетонировал — взрыв пробил кровлю. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил глава области.

Помимо этого, ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородской области из РСЗО. Также из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, еще в 21 частном домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Окна выбило и в нескольких квартирах многоквартирного дома. Кроме того, пострадали несколько торговых точек и более 20 припаркованных на улице автомобилей.

Утром 26 мая Гладков сообщил об уничтожении БПЛА, а также об очередной атаке двух дронов-камикадзе в селе Муром Шебекинского городского округа. В результате были повреждены сельскохозяйственное предприятие, которое временно остается без электричество, и припаркованный рядом с домом автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил губернатор.