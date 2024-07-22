В ночь на 22 июля средства ПВО сбили 80 беспилотников, 17 из них уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, еще 47 дронов сбили над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

Позже пресс-служба Минобороны написала, что 7:00 мск средства ПВО уничтожили еще пять беспилотников над территорией Астраханской области.

Ранее глава Туапсе Сергей Бойко сообщил о восьми беспилотниках, сбитых в районе города. По данным оперштаба Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Произошел пожар, его уже потушили. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин писал, что БПЛА сбили в Вяземском районе. По его словам, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле Щебекино. «В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом, в котором находилась 87-летняя женщина. Сотрудники ПСЧ, оперативно прибывшие на место пожара, спасли ее и передали бригаде скорой помощи. Медики осмотрели пожилую женщину и не обнаружили травм, но для стабилизации состояния ее доставляют в отделение терапии городской больницы №2 города Белгорода», — написал он в телеграм-канале.

Также, по словам Гладкова, скончалась женщина, которая получила ранение полторы недели назад.