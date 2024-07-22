В районе Туапсе система противовоздушной обороны сбила восемь беспилотников, повреждений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Сергей Бойко.

«По информации муниципального Ситуационного центра сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила 8 БПЛА» — говорится в телеграм-канале Бойков.

Мэр отметил, что по состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет.

«Обследование территории продолжается. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу», — добавил Бойко.

17 мая Оперштаб Краснодарского края сообщал, что из-за падения дрона в Туапсе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

«Целью киевского режима было нанести урон гражданской инфраструктуре и посеять панику среди нашего населения. Отдать должное, туапсинцы на провокации не поддались», — писал тогда Бойко.

Об атаке в ночь на 22 июля также писал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, два человека получили ранения — в селе Устинка Белгородского района и городе Шебекино. Повреждены дома и линия электропередачи.