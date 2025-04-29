Российские Воздушно-космические силы (ВКС) сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины (ВСУ), сообщило 29 апреля Минобороны России в своем телеграм-канале. Подробностей ведомство не привело.

Помимо этого, системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и 189 дронов самолетного типа. Также российские военные нанесли удары по военным аэродромам, учебному центру государственной погранслужбы Украины, месту запуска ударных БПЛА, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Утром 28 апреля о потере Су-27 отчиталось командование воздушных сил украинской армии. В ведомстве заявили, что самолет разбился во время отражения атаки российских БПЛА.

«Во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БПЛА был потерян истребитель Су-27 воздушных сил [Украины]. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия», — говорилось в телеграм-канале ВВС Украины.

Место падения истребителя украинские военные не назвали. Пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу для проведения диагностики. Медики оценили его состояние как стабильное — жизни и здоровью летчика ничего не угрожает.

Депутат Черкасского областного совета и глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Петренко отметил, что пилот проявил себя «очень эффективно», но «человеческий фактор» привел к потере Су-27.

«Жаль, что такой инцидент произошел, что мы [ВСУ] потеряли Су-27. Мы такой роскоши не можем себе позволять. Главное, что пилот жив. Пилот красавчик. <…> Он очень эффективно проявил себя сегодня, когда отражали эту атаку, но, к сожалению, человеческий фактор, ну произошло то, чего не должно было случиться», — сказал Петренко в эфире «Вечір.LIVE».

Сообщать подробности произошедшего Петренко отказался. «Это небезопасная работа», — подытожил его рассказ ведущий.

«Самолет был сбит дружественным огнем»

Российские телеграм-каналы и военкоры поначалу утверждали, что украинский Су-27 был сбит «дружественным огнем». В частности, об этом сообщил военный эксперт Алексей Воевода.

«Самолет сбит дружественным огнем, а именно F-16ым. Теперь уже точно», — писал он 28 апреля. Аналогичную информацию привел телеграм-канал Dontstopwar.

По утверждению Shot, Су-27 потерпел крушение в Черкасской области Украины. «Экипаж F-16 ВСУ накануне сбил свой же истребитель Су-27. <…> По предварительным данным, пилот подумал, что это российская «Герань». Пилот Су-27 успел катапультироваться», — отмечал Shot.

Военкор Юрий Котенок, ссылаясь на украинские паблики, также писал, что «по истребителю отработал собственный [украинский] F-16, который принял его за беспилотник».

Корреспондент заявил, что ранее «ряд ресурсов со стороны противника» жаловался, что в воздушных силах Украины «откровенно боятся переданных Киеву F-16 из-за больших проблем в адаптации системы «свой — чужой» к реалиям ВСУ». От кого именно поступали такие жалобы, военкор не уточнил.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что пилот F-16, спутавший украинский истребитель Су-27 с российским беспилотником «Герань», был недостаточно хорошо обучен. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что подобные случаи могут происходить в условиях массового использования авиации разных типов. По словам эксперта, Украина применяет советские самолеты, а также технику НАТО, что увеличивает риски ошибок идентификации в боевых условиях и дружественного огня.