Российские военные взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области, сообщило Минобороны России 21 января.

«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений “Западной” группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ведомство также отчиталось, что за сутки на купянском направлении отражено семь атак ВСУ: в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Коломыйчиха Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и два автомобиля, говорится в сводке российского министерства.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил в эфире телемарафона, что ВСУ отошли «на более подготовленные рубежи», поскольку село «не имеет никакого значения», передает «Страна.ua». По его словам, в Крахмальном было «где-то пять домов» и проживали 45 человек.

18 января Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Веселое в Донецкой народной республике на северо-западе от Донецка. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль российскими военными Марьинки, бои за которую продолжались больше девяти лет.