Минобороны России отчиталось об ответном ударе по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ, сообщается в телеграм-канале ведомства. Для атаки российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении российского Минобороны.

В ночь на 20 июня «Укрэнерго» сообщило о повреждении оборудования на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной Украине части ДНР. Позднее компания уточнила, что во время атаки на двух предприятиях пострадали семь человек — сейчас они находятся в больнице в состоянии разной степени тяжести. На энергообъектах проводится осмотр повреждений.

Кроме того, по данным украинской компании ДТЭК, российские войска «обстреляли одну из теплоэлектростанций».

«Трое наших сотрудников ранены. <…> Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в телеграм-канале организации.

Атаки ВСУ на российские нефтебазы

Ранним утром 18 июня в городе Азов Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами на территории предприятия «Азовпродукт». Губернатор Василий Голубев сообщал, что жертв нет.

Местные жители в разговоре с телеграм-каналом «Это Ростов новости» утверждали, что до начала возгорания они слышали не менее пяти мощных взрывов. О таком же количестве взрывов говорили собеседники телеграм-канала Baza.

В Азове находятся нефтебаза и терминал по перевалке метанола в порту. Associated Press (AP) писало, что ВСУ атаковали нефтяной объект в Ростовской области.

Украинский чиновник на условиях анонимности в разговоре с агентством заявил, что нападение было спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, украинские БПЛА наносили удар по двум ростовским предприятиям, на которых находятся 22 резервуара с нефтью.

AP отмечает, что официального подтверждения этой информации получить не удалось. В то же время агентство сообщило, что киевские чиновники обычно отказываются комментировать атаки на российской территории, «хотя иногда косвенно упоминают о них».

Утром 20 июня ростовское издание 161.RU со ссылкой на администрацию Азова сообщило, что пожар на резервуарах после атаки БПЛА по-прежнему не удалось потушить. 161.RU уточнило, что третий день возгорание тушат 200 сотрудников МЧС и Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. Также работают спасатели из разных частей Ростовской области.

Администрация города и неравнодушными жители подвозят для них питьевую воду, а местная гостиница обеспечивает питанием, пишет издание.

Кроме того, лаборатория Роспотребнадзора несколько раз в день проводит отбор проб воздуха в разных частях города. По данным ведомства, превышения предельно допустимых концентраций химических веществ выявлено не было.

Помимо нефтебазы в Ростовской области, в ночь на 20 июня украинские БПЛА атаковали нефтебазы в Адыгее и Тамбовской области. В частности, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал о пожаре на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района.

«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. <…> Пострадавших и угрозы для жителей нет», — написал он в своем телеграм-канале.

В Тамбовской области возгорание резервуара произошло на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, сообщал глава региона Максим Егоров. «Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», — подчеркнул он.

Позднее пресс-служба правительства сообщила, что на нефтебазе в Тамбовской области горят два резервуара. Предположительно, причиной стала атака БПЛА.