Украинские беспилотники в ночь на 20 июня атаковали несколько регионов России, сообщило Минобороны. В Адыгее и Тамбовской области заявили о возникновении пожаров на нефтебазах; одна жительница города в Краснодарском крае погибла. Подробнее о массированной атаке БПЛА на регионы России — в обзоре RTVI.

Адыгея

В поселке Энем Тахтамукайского района в Адыгее из-за атаки дронов произошел пожар на нефтебазе. Глава республики Мурат Кумпилов сообщил в своем телеграм-канале, что к 6:00 спасатели потушили пожар, его площадь составила 400 кв. м. По его информации, пострадавших и угрозы для жизни жителей нет.

В Энеме находится нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Телеграм-канал Baza утверждает, что атака на предприятие, в которой, по предварительным данным, участвовали четыре беспилотника, началась в 2:40.

По информации Baza, в результате попадания БПЛА по адыгейской нефтебазе «произошел взрыв с последующим возгоранием металлокаркасного склада присадок бензина АИ-95». Площадь пожара составила более 1000 кв. м, говорится в сообщении канала.

Как утверждает провоенный телеграм-канал «Сварщики», по нефтебазе в Адыгее «было два попадания» — одно в ангар, второе — в насосную станцию.

«Примечательно, что дроны снаряжены поражающими элементами — находившиеся на стоянке автомобили все посечены ими», — говорится в сообщении.

Тамбовская область

В Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области загорелся резервуар Платоновской нефтебазы, сообщил глава региона Максим Егоров. В публикации в своем телеграм-канале он предположил, что причиной пожара стала атака беспилотников.

«К ликвидации последствий привлечены силы Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС», — отчитался Егоров.

По данным телеграм-канала Mash, Платоновскую нефтебазу атаковали три украинских дрона на сверхмалой высоте. Shot со ссылкой на местных жителей пишет, что «звук мотора» был слышен около 4:00 по местному времени, после чего последовал гулкий взрыв.

«Люди увидели пламя и столб дыма над местной нефтебазой. В домах рядом с местом взрыва повылетали стекла», — передает канал.

Около 10:00 мск РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что огонь перекинулся на второй резервуар Платоновской нефтебазы. «Горят две емкости с нефтепродуктами из девяти», — сказал собеседник агентства. По его информации, нефтебазу атаковали два дрона, один из них сбили.

Обломки еще одного дрона обнаружили в Первомайском муниципальном округе региона. Беспилотник взорвался в воздухе, сообщил Егоров.

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, добавил тамбовский губернатор. Егоров заверил, что в регионе предприняты все необходимые меры безопасности.

В утреннем отчете Минобороны о ночных атаках Тамбовская область упомянута не была.

Краснодарский край

Беспилотники также атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в соседнем с Адыгеей Краснодарским краем. Предприятие находится в 20 км на юго-запад от Краснодара. От нефтебазы в Энеме до НПЗ в поселке Афипский — около 6 км.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что пролет дронов и несколько взрывов были слышны около 2:30. Всего местные жители насчитали четыре-пять взрывов, отмечает Shot. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский.

По данным Baza, дроны «были подавлены и сбиты», но обломки одного из них попали в цистерну, что спровоцировало пожар. Как утверждает телеграм-канал «Сварщики», несколько дронов сбили на дальних подходах к заводу, еще четыре — в непосредственной близости.

Краснодарские власти не подтвердили сообщения о пожаре на Афипском НПЗ. «Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — говорится в сообщении кубанского оперштаба. В местном управлении МЧС также заявили, что не получали сообщений о пожаре на НПЗ в Афипском.

В то же время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что под атаку попал город Славянск-на-Кубани. В результате полностью разрушен частный дом, погибла местная жительница. По данным Baza, ей было 54 года.

В Славянске-на-Кубани также есть нефтеперерабатывающий завод, который в мае атаковали украинские дроны. После этого предприятие приостанавливало работу.

Атаки на другие регионы

По данным российского Минобороны, в ночь на 20 июня средства ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов над территорией Адыгеи, три — над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями. О последствиях атаки беспилотников в сообщении ведомства не сообщается.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил только об одном сбитом за ночь беспилотнике — над Унечским районом. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Дрон реактивного типа сбили в Покровском районе Орловской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков. Пострадавших и разрушений нет, говорится в сообщении.

Кроме того, в четырех регионах России в ночь на 20 июня была объявлена опасность атаки дронов: в Липецкой, Белгородской, Курской и Воронежской областях.

Власти Украины не комментировали сообщения о ночной атаке дронов и ее последствиях. Официально Киев не брал на себя ответственность за атаки на российские НПЗ.

Нефтебазы, расположенные на территории России, регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. В некоторых случаях им был нанесен ущерб, работа предприятий приостанавливалась. Источники украинских СМИ в Службе безопасности Украины утверждали, что именно эта спецслужба организовала несколько атак на нефтеперерабатывающие заводы в России.

В ночь на 18 июня после атаки дронов начался пожар на нефтебазе в Азове в Ростовской области. В МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 3,2 тыс. кв. м, однако вечером 19 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что там произошла разгерметизация второго резервуара. В результате площадь пожара увеличилась до 6,3 тыс. кв. м.