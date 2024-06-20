Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, он полностью разрушен, говорится в сообщении оперштаба. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в результате атаки погибла женщина.

«В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен», — сообщили в штабе.

На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. «По предварительной информации, есть погибший», — сказано в сообщении оперштаба.

Глава региона позже уточнил, что погибла жительница района. «Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал Кондратьев в телеграм-канале.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о пожаре на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после атаки дронов. Оперативный штаб и региональное МЧС опровергло ее, сообщает РИА Новости.

При этом в экстренной службе «112» оператор сказал агентству, что от жителей поселка поступали четыре заявки о взрывах со стороны поселка Афипский.

Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 31 мая Кондратьев сообщал, что в нескольких муниципалитетах региона была отражена массированная атака БПЛА. По его словам, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы.

27 апреля губернатор Краснодарского края заявил, что более десяти беспилотников были сбиты в Славянском, Северском и Кущевском районах

17 марта Славянский НПЗ также атаковали дроны. Тогда оперштаб региона сообщил, что в момент атаки погиб один человек.