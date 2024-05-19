Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани приостановил работу после ночной атаки беспилотников, сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — сказал он.

В компании заявили, что пока нет ясности, когда предприятие сможет восстановить работу, отмечает «Интерфакс».

В разговоре с РБК Труднев рассказал, что после падения дронов на территории НПЗ есть видимые разрушения. По его словам, оценить ущерб можно будет только после того, как свою работу закончат службы безопасности. Территорию завода осматривают минеры, добавил представитель «Славянск ЭКО».

«Сейчас проводятся следственные мероприятия, когда закончатся, будем уже проводить осмотр оборудования, установок и понимать, насколько сильный ущерб был нанесен. Пострадавших нет, все службы отработали на отлично», — сказал Труднев.

По словам собеседника, атаковавшие завод дроны были начинены поражающими элементами.

НПЗ в Славянске-на-Кубани был атакован дронами в ночь на 19 мая. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на территории завода упал один БПЛА. Позднее глава Славянского района региона Роман Синяговский уточнил, что на НПЗ было найдено шесть упавших беспилотников.

В краснодарском оперштабе заявили, что, по предварительной информации, возгораний и пострадавших в результате атаки на Славянский НПЗ нет. В то же время телеграм-канал Baza писал, что на территории завода произошел пожар.

Синяговский также сообщил, что еще два взрыва во время ночной атаки БПЛА были зафиксированы два взрыва возле кладбища и в одном из хуторов в Славянском районе. Пострадавших и разрушений, по данным чиновника, нет.

НПЗ в Славянске-на-Кубани уже неоднократно пытались атаковать дроны. Так, 17 марта после падения одного из БПЛА на территории завода начался пожар, пострадавших не было. В момент атаки один человек погиб от сердечного приступа.

В ночь на 27 апреля из-за атаки БПЛА на Славянском НПЗ была повреждена сепаративная установка, площадь возгорания составила 5 кв. м. После этого предприятие частично приостанавливало работу.