В результате атаки дронов в ростовском городе Азов загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил глава региона Василий Голубев. По предварительным данным, жертв нет.

«Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — говорится в сообщении губернатора.

Голубев не назвал объект, на который была совершена атака. На территории Азова находятся «Азовская нефтебаза» — филиал ООО «Доннефтепродукт», а также НПЗ «Азовский».

В МЧС позже утончили, что площадь пожара в Азовском районе составляет 5 тыс. кубометров.



«К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет. Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве

Mash со ссылкой на местных жителей писал, что в небе были слышны не менее пяти выстрелов.

Телеграм-канал «Это Ростов Новости» также со ссылкой на местных жителей сообщал, что загорелся завод по производству метанола в районе порта.

Последний раз об атаке дронов губернатор Ростовской области писал 15 июня. По его словам, в районе Каменска-Шахтинского силы ПВО сбили несколько БПЛА. Обломки беспилотников упали на промплощадку, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших не было.

За день до этого в результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение.