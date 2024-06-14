Украинские дроны попытались со сверхмалой высоты атаковать нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Также из-за беспилотников без электроснабжения остались несколько ростовских населенных пунктов.

UPD: позже в Минобороны уточнили, что в ночь на 14 июня средства ПВО перехватили и уничтожили два дрона над Белгородской, два БПЛА над Волгоградской, шесть беспилотников над Воронежской, шесть дронов Курской, 70 БПЛА над Ростовской областей, а также один беспилотник над территорией Крыма.

«По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет. На данный момент на месте работают все оперативные службы», — сказано в телеграм-канале губернатора.

Гусев отметил, что ликвидация последствий происшествия продолжается, повреждения уточняются.

БПЛА также атаковали Ростовскую область. По словам главы региона Василия Голубева, в Морозовском районе нарушено электроснабжение.

«В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме, — сообщил он.

О сбитии пяти украинских беспилотников заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. О разрушениях и пострадавших не сообщается. В ночь на 14 июня в регионе объявлялась опасность атаки БПЛА.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о взрыве на окраине города Шебекино. «По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте», — писал он в телеграм-канале.

Глава региона также уточнил, что известно о повреждении 10 частных домов и одного автомобиля. Информация о последствиях уточняется.