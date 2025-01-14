Вооруженные силы Украины нанесли удары по объектам в Брянской области шестью ракетами ATACMS и шестью ракетами Storm Shadow. Также для нанесения ударов использовался 31 дрон, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, две крылатые ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем.

«Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа», — добавили в ведомстве.

Также в Минобороны сообщили о сбитиии 180 БПЛА самолетного типа, в том числе 146 вне зоны военной операции.

Всего с начала проведения операции, по информации Министерства обороны России, уничтожены:

652 самолета,

283 вертолета,

40 395 беспилотных летательных аппарата,

590 зенитных ракетных комплексов,

20 526 танков и других боевых бронированных машин,

1 508 боевых машин реактивных систем залпового огня,

20 569 орудий полевой артиллерии и минометов,

30 255 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне вечером глава Брянской области Александр Богомаз говорил о массированном комбинированном ракетном ударе по региону. В ночь на 14 января атаке также подверглись несколько других регионов. Так, в Энгельсе и Саратове были повреждены промпредприятия, а в Казани загорелась газовая цистерна.